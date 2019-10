Les abords des voies bitumées de la ville de Ouagadougou, sont de plus en plus occupés par des garages ou des entreprises, de peinture, carrosserie, vente et pose de pare-brise et bien d’autres. On y enregistre, au quotidien, des entrées et sorties de véhicules. Une situation qui perturbe régulièrement la circulation, surtout aux heures de pointe, provoquant des embouteillages et malheureusement parfois des accidents. Il ne s’agit pas de dire qu’il faut fermer ces entreprises qui trouvent, en ces lieux, des zones qui leur donnent plus de visibilité. Mais, il conviendrait de travailler à limiter les dégâts qu’elles causent aux usagers de la route. Les autorités de la ville de Ouagadougou sont donc interpellées à être plus regardantes sur l’ouverture de certaines catégories d’entreprises dans certaines zones spécifiques.

Antoine BATTIONO