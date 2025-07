NOUVELLES TAXES SUR LES DROITS DE DOUANE POUR DES PAYS DES CARAÏBES ET D’AFRIQUE : Quand Trump apprend à nos «petits pays» à grandir

On devrait plutôt l’appeler Donald «Taxes» ! En effet, le président américain, depuis sa prise du pouvoir, s’est plus illustré dans l’imposition des taxes douanières aux autres Etats, que dans n’importe quel autre domaine de sa gouvernance à la tête du plus puissant pays du monde. Et il vient encore de frapper fort. En effet, l’iconoclaste président a déclaré, le 15 juillet dernier, qu’il prévoyait d’imposer des droits de douane supplémentaires de plus de 10%, aux pays d’Afrique et des Caraïbes. Ces nouvelles taxes, selon les prévisions du locataire de la Maison Blanche, pourraient concerner au moins 100 pays. Cela fait beaucoup de taxes pour le seul mois de juillet.

C’est la loi cruelle du plus fort qui cherche à écraser les plus faibles

En effet, avant sa récente déclaration qui va, sans doute, provoquer des grincements de dents, le président républicain avait déjà adressé des lettres à une vingtaine de pays et à l’Union européenne (UE), annonçant une surtaxe douanière de 30 % qui s’appliquera à partir du 1er août 2025. La stratégie Trump est donc toute trouvée : des taxes, encore et toujours des taxes. Il les a érigées en une arme redoutable dans la guerre commerciale qu’il a déclarée à tout le monde entier, notamment ses adversaires les plus redoutés que sont la Chine, l’Inde, la Russie, l’Union européenne (UE), etc. Qu’il impose donc des taxes à ces puissances économiques dans une volonté de préserver l’hégémonie de l’Oncle Sam sur le reste du monde, c’est compréhensible et même logique, avec son ambition de donner à l’Amérique toute sa grandeur. Il a tout à y gagner. Mais que gagne le milliardaire président à imposer des droits de douane supplémentaires (puisqu’ils ne sont pas les premiers décidés par le dirigent américain) à des pays déjà plongés dans un marasme économique, et qui se débattent comme de beaux diables pour sortir la tête de l’eau? La question est d’autant plus fondée que la plupart des pays qui sont visés par ces nouvelles taxes, entretiennent des échanges commerciaux relativement modestes pour ne pas dire insignifiants, avec les Etats Unis. Lesquels échanges ne pesant même pas lourds dans la balance des objectifs du président Trump de réduire ce qu’il considère comme étant des déséquilibres commerciaux avec le reste du monde. Mais qu’est-ce qu’on y peut ? C’est la loi cruelle du plus fort qui cherche, par tous les moyens, à écraser les plus faibles pour asseoir sa domination. Et le dirigeant républicain ne fait pas exception à cette règle. En effet, il a trouvé en ces taxes, un formidable outil d’influence et une puissante arme de dissuasion dont il se sert, sur le plan diplomatique, pour tenter d’imposer ses desideratas aux autres pays afin de défendre des causes parfois loin des frontières américaines. Au Brésil, en Afrique du Sud, pour ne citer que ces pays, Donald Trump, qui n’en a cure des usages diplomatiques, n’a pas hésité à agiter ses fameuses taxes douanières pour tenter d’imposer sa volonté aux autorités de ces Etats.

Ce qui importe à Donald Trump, c’est la prospérité des Américains

C’est la même menace qu’il a brandie pour dissuader les pays qui voudraient intégrer les BRICS+ (le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine, l’Afrique du Sud, l’Iran, l’Egypte, les Emirats arabes unis, l’Indonésie et l’Ethiopie). C’est encore à des taxes qu’il a eu recours pour lutter contre l’immigration aux Etats-Unis. Et là, le président-homme d’affaires s’est attaqué à l’argent de la diaspora, en augmentant les taxes sur les transferts. Une mesure qui va faire mal d’autant plus que de nombreux pays dépendent des transferts d’argent de leurs diasporas respectives. C’est dire si Donald Trump ne fait pas dans la dentelle, et il n’est prêt à faire de quartier à personne. Ce qui lui importe, c’est la prospérité des Américains et leur bien-être, fût-ce au détriment des autres. Les multiples taxes douanières imposées aux Etats, y compris de nombreux pays africains, ont entraîné des conséquences économiques et humanitaires désastreuses. C’est le moins que l’on puisse dire. D’autant plus qu’elles sont, pour la plupart, suivies d’autres restrictions allant jusqu’aux coupures d’aides au développement, un domaine où les Etats-Unis ont toujours fait preuve d’humanisme à l’égard des pays les plus pauvres. Et les mesures protectionnistes de Donald Trump continueront à faire mal tant que nos Etats ne s’assumeront pas pleinement. Ainsi, au lieu de s’en prendre au dirigeant américain, il faudrait plutôt le remercier pour cette belle leçon qu’il donne à nos «petits» Etats africains faillis, à qui il apprend à grandir, dans la douleur. En effet, les mesures de Trump sonnent comme un appel aux Etats sevrés du biberon américain, à prendre leur destin en main. C’est donc un service que l’Américain rend aux pays concernés. D’ailleurs, ne dit-on pas que refuser d’apporter de l’aide à quelqu’un, c’est lui apprendre à se débrouiller tout seul et à s’affranchir de toute forme de dépendance ? Il est donc temps que nos Etats apprennent à voler tout seuls. C’est cela aussi la souveraineté et l’indépendance véritables que bien des pays appellent de tous leurs vœux.

«Le Pays»