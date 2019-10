Le client est roi, dit-on. Mais cette assertion ne semble pas valable à Ouagadougou où on tombe souvent des nues face à certaines situations dans certaines agences de banques. En effet, il arrive que l’on se rende dans une agence et qu’on s’entende dire qu’il n’y a plus de chèque de guichet. Ce qui oblige le client à rebrousser chemin, ou à se mettre à la recherche d’une autre agence. Quand on sait que circuler dans la capitale burkinabè à certaines heures de la journée, relève du parcours du combattant, l’on ne peut que déplorer une telle situation. Comment une banque peut-elle se permettre d’épuiser tous ses chèques de guichet sachant que tous ses clients ne disposent pas de chéquier. Au regard des désagréments que cette situation crée aux usagers, il serait de bon ton que les banques travaillent à rectifier le tir. Il y va de l’intérêt de tous.

Dabadi ZOUMBARA