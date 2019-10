S’il y a une pratique qui détruit notre cadre de vie, c’est bien le déversement des eaux usées des ménages dans les six-mètres de la ville de Ouagadougou. Or, il suffit de réaliser une fosse septique dans la cour pour éviter cette pratique. Certes, les citoyens ont tendance à tout attendre des autorités communales, tant et si bien que beaucoup pensent que la réalisation d’ouvrages d’assainissement de ce genre, relève des prérogatives de la mairie. Pourtant, si on en croit les autorités communales, ce n’est pas le cas. Il serait bien que les services de l’environnement qui ont en charge l’amélioration de notre cadre de vie, remettent au goût du jour, ce spot publicitaire qui déconseille aux citoyens de jeter n’importe où et n’importe comment les eaux usées des ménages. Il y va de l’intérêt de tous.

Kabè Yalo