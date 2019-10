Des buvettes ou maquis qui jouxtent des établissements scolaires ! C’est le triste constat que l’on fait aussi bien à Ouagadougou que dans les provinces du Burkina. Or, il est bien connu qu’il existe une règlementation qui veut que les buvettes et maquis soient tenus à au moins 15 mètres des établissements scolaires et cela, afin d’éviter les nuisances sonores et l’addiction des élèves à l’alcool. Le ministère de l’Education nationale et de la promotion des langues nationales (MENA PLN) est interpellé.

Valérie TIANHOUN