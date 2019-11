Après la saison des pluies, place à présent à la période de poussière qui annonce que l’harmattan avance à grands pas. C’est le moment idéal de propagation des maladies telles le rhume, la toux, les angines, etc. Chacun est donc invité à prendre les dispositions nécessaires pour se protéger contre cette poussière remplie de germes, notamment en portant un cache-nez pour éviter d’inhaler trop de poussière. Mais ceux qui doivent faire l’objet de plus d’attention, ce sont les enfants. A cause de leur fragilité, les enfants sont les plus exposés aux maladies. Et une des méthodes conseillée par certains agents de santé pour les protéger, est d’humidifier leurs narines avec du beurre de karité.

Colette DRABO