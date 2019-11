On ne cessera jamais de le dire et même de le répéter, « Internet n’est pas une zone de non-droit » !. Malheureusement, ils sont encore nombreux, sous nos cieux, à ne pas le comprendre. En effet, il n’est pas rare de voir certaines personnes dire des choses ignobles sur la toile. D’autres choisissent de mentir ou d’insulter autrui. Quant à d’autres encore, ils se contentent de jeter le discrédit sur certains sujets qui, pourtant, revêtent un grand intérêt pour la société entière. Il est temps que chacun et chacune sache raison garder.

Issa SIGUIRE