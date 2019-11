Chez certaines femmes, le téléphone mobile n’est qu’un simple décoratif. Une anecdote : après un accident, on essaie de joindre la femme de l’accidenté, en vain. Ce n’est pas qu’elle refusait de décrocher, mais c’est parce qu’elle n’entendait pas son téléphone mobile sonner. Tout simplement parce que le téléphone portable n’était pas sur elle. Les femmes ont cette manie de garder le téléphone mobile dans le sac-à-main et souvent il est en mode silencieux. Ou même de le déposer à la maison et sortir faire des courses en ville. Peut-être qu’elles diront qu’elles n’ont pas de poches qui leur permettent de garder le portable sur elles. Mais, la raison n’est pas suffisante. Daignez, mesdames, toujours garder votre téléphone mobile sur vous afin d’être joignables à tout moment en cas de besoin. C’est ça l’objectif du téléphone portable, comme son nom l’indique.

Françoise DEMBELE