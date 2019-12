Lorsqu’on regarde certains lieux d’abattage d’animaux et les conditions dans lesquelles la viande est convoyée dans les différents points de vente, cela ôte toute envie d’en consommer. En effet, elle est souvent transportée et exposée à l’air libre dans des porte-bagages de tricycles, sur des motos ou sur des bicyclettes, sans précaution aucune, à la merci des mouches et de la poussière. Malgré les campagnes de sensibilisation sur les questions d’hygiène, certains n’en ont cure ; l’essentiel pour eux étant de pouvoir se faire des sous, même au détriment de la santé des consommateurs. C’est donc le lieu d’interpeller ces derniers.

Issa SIGUIRE