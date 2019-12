Avec l’avènement des Technologies de l’information et de la communication (TIC), le monde est devenu un village planétaire tant et si bien qu’il s’est développé une pratique que l’on appelle le e-commerce. Le e-commerce, c’est cette possibilité de payer désormais une marchandise sur la toile. Mais cela n’est pas sans conséquence. Car, les escrocs ont infiltré le circuit. Comment procèdent-ils ? Ils vous allèchent par des produits qu’ils publient sur les réseaux sociaux. Une fois que vous faites votre choix, ils vous exigent une avance avant livraison. Et une fois que vous envoyez ladite avance, ils deviennent injoignables. Voyez-vous ? Il faut savoir faire preuve de prudence au risque de passer le temps à se faire gruger.

Issa SIGUIRE