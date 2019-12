Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas. Et il suffit de parcourir les artères de la capitale pour se rendre compte qu’il y a une certaine ferveur qui s’est emparée des Ouagalais. Cela n’a rien de mauvais sauf que certains donnent l’impression de faire dans l’exagération. C’est le cas, par exemple, de ceux-là qui s’adonnent à des dépenses somptuaires, oubliant que la fin d’année ne signifie pas la fin du monde. C’est le lieu donc d’appeler les uns et les autres à la prudence et à la pondération. Car, n’oublions pas cette « épidémie » qui est généralement au rendez-vous et que l’on appelle « janviose ».

Boundi OUOBA