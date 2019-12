Des coupures injustifiées sur les salaires ou les épargnes. C’est ce dont sont coutumières certaines banques de la place dont nous taisons volontairement les noms. Tant et si bien que l’on se demande si certaines coupures ne sont pas faites à dessein. Cela est d’autant plus vrai que quand vous vous adressez au service clientèle, l’on vous répond, après un moment de vérification, qu’il s’agit d’une erreur. On a du mal à y croire quand on sait qu’il ne s’agit pas d’un travail fait par un robot. Certes, comme on aime à le dire, l’erreur est humaine, mais la persistance dans l’erreur est suspecte.

Valérie TIANHOUN