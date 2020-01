Les réseaux de téléphonies mobiles, il faut le dire, passent le temps à matraquer leurs clients. C’est du moins le constat que l’on fait depuis peu. En effet, tard dans la nuit ou le matin de bonne heure ou encore au cours de la journée, ils passent le temps à nous envoyer des messages. Avouons que ce ne sont pas des heures pour envoyer des sms qui peuvent parfois mettre mal à l’aise, surtout quand on ne vit pas seul. Ce qui est encore révoltant, c’est que ces réseaux peuvent vous envoyer le même message près de quatre à cinq fois par jour. Certes, on comprend que le souci premier de ces compagnies de téléphonies mobiles, à travers ces sms, est de proposer leurs offres aux clients. Mais la manière de le faire agace au point que bien des clients ne se donnent plus la peine de lire ces messages intempestifs.

Boundi OUOBA