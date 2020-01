Le comportement de certains blanchisseurs, parlons-en. Ils aménagent de petits locaux, souvent des maisonnettes dans un six-mètres pour exercer leur métier ; cela leur permet, en tout cas, de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. C’est donc dire qu’ils devraient prendre au sérieux ce que les Ivoiriens appellent dans leur jargon, leur café-cacao. Malheureusement, certains, pour une raison ou une autre, abandonnent leur atelier avec les habits des clients et se retrouvent dans les gargotes ou à faire autre chose, loin du lieu de travail ; laissant ainsi les lieux à la merci des voleurs. Ce comportement, en plus de leur faire perdre la clientèle, constitue un motif de poursuite en cas de vol des vêtements d’un client. C’est une invite à plus de sérieux et de vigilance.

Issa SIGUIRE