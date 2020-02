Dans la plupart des banques de la place, il est mis en place un système permettant à chaque client, dès son arrivée, de se tirer un ticket comportant un numéro d’ordre. Ce qui est une très bonne chose en soi. Mais quid des clients qui ne savent ni lire ni écrire? La question reste posée, tant on voit souvent des clients qui attendent pendant des heures alors que leur tour est passé. A qui la faute ? Difficile d’y répondre. Pour le moins, on peut demander aux banques de trouver une formule, pour autant que ce soit possible, pour assister ces clients analphabètes. Ce n’est pas trop demander.

Frédéric TIANHOUN

(Collaborateur)