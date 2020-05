Des étudiants, de retour du Niger, ont été internés dans un hôtel de la place ; le temps de voir s’ils ne présentent pas les symptômes du Covid-19. Mais certains d’entre eux ont fugué et sont recherchés par les autorités sanitaires. Peu avant eux, des compatriotes rapatriés de Tunisie et mis en quarantaine, avaient aussi préféré prendre le large. Alors, pourquoi ? Est-ce parce que les conditions de la quarantaine ne sont pas réunies ? Ou bien faut-il y voir l’indiscipline caractérisée des Burkinabè et autres qui refusent de se soumettre à toute décision prise par l’autorité ? En tout cas, l’un dans l’autre, quelque chose doit être fait pour changer la donne.

Boundi OUOBA