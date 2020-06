Depuis la reprise du trafic intra-urbain, on fait le constat que le prix du taxi a augmenté d’un coup. Les conducteurs de taxis justifient cette hausse par le fait qu’ils ne sont pas autorisés à prendre plus de trois personnes et qu’il faut, de ce fait, compenser le manque à gagner. Mais depuis peu, le constat est tout autre. Car, non seulement les taximen ne respectent pas le principe de trois personnes à bord, mais aussi ils gardent intacts les prix qui sont passés de 300 à 500 F CFA. Voyez-vous ? Ça ne fait pas sérieux. Tout se passe comme si le Covid-19 était devenu une belle occasion pour certains, de se faire des sous.

Fréderic Tianhoun (Collaborateur)