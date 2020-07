Les résultats du premier tour du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) sont tombés. Et comme on pouvait s’y attendre, ils ont fait des heureux comme des malheureux. Mais ce qui retient le plus l’attention des uns et des autres, c’est que certains candidats déclarés admis n’ont pas manqué d’exprimer leur joie, allant parfois jusqu’à s’offrir en spectacle en faisant des acrobaties sur la voie publique. Voyez-vous ? Il faut savoir raison garder. Car, très souvent, la joie peut se transformer subitement en malheur si l’on n’arrive pas à canaliser ses émotions.

Boundi OUOBA