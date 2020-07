A l’occasion des vacances scolaires, beaucoup d’élèves, pour se faire un peu de sous avant la rentrée des classes, font du petit commerce. Cela n’a rien de mauvais par ces temps de vaches maigres. Seulement, on sait que beaucoup de ces élèves, le plus souvent de bas-âge, vont de maquis en maquis et ce, souvent jusqu’à des heures très avancées de la nuit. Et ce n’est pas tout. Certains d’entre eux développent des vices qui consistent à piquer les téléphones portables de certains clients imprudents dans les maquis, bars et restaurants. Il faudra donc que les parents se montrent très regardants sur ce que font leurs enfants durant cette période.

Pascal

TIENDREBEOGO (Correspondant)