Le 4 août dernier, une explosion a fait une centaine de morts au Liban avec des milliers de blessés. Ce drame doit interpeller plus d’un. Car, très souvent, des particuliers ou des sociétés importent des produits dangereux et se permettent de les entreposer dans des cours à usage d’habitation quand souvent, ce n’est pas en plein cœur de la ville. C’est en cela d’ailleurs qu’il faut saluer l’annonce par le procureur du Faso, de poursuites judiciaires engagées contre certaines sociétés qui importent du nitrate d’ammonium. On espère que cela servira d’exemple aux autres.

Boundi OUOBA