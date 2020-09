S’il y a une situation qui inquiète certains parents d’élèves et chefs d’établissement scolaires, en ce moment, c’est bien le retard accusé dans la publication des résultats de l’entrée en seconde.

En tout cas, jusqu’au moment où nous mettions sous presse cette édition, ces résultats n’étaient toujours pas disponibles alors que la rentrée administrative est prévue pour demain 15 septembre 2020. Cette situation préoccupe d’autant plus les parents d’élèves que certains ne savent pas si leurs enfants sont admis ou s’ils ont échoué alors qu’ils doivent procéder aux formalités de réinscription au sein des établissements privés. Les fonctionnaires qui viennent d’être affectés, ne savent pas non plus sur quel pied danser. Faut-il, pour les parents, inscrire l’enfant où ils ont été affectés, ou faut-il attendre les résultats ? C’est un véritable casse-tête chinois pour les chefs d’établissements d’enseignement général, qui se posent également mille questions : faut-il ouvrir de nouvelles classes ou faut-il attendre les résultats de l’entrée en seconde ?

Vivement que le ministère en charge de l’Education hâte le pas dans la publication de ces résultats afin de soulager ces nombreuses personnes qui les attendent avec impatience.

Dabadi ZOUMBARA