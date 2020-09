La recherche du gain facile pousse certains citoyens à exposer la vie des autres à d’énormes risques. En effet, certains esprits malins ont trouvé le moyen de récupérer des pneus en fin de cycle qu’ils recyclent pour ensuite les remettre sur le marché. Et lorsque vous achetez de tels pneus, ils peuvent éclater quelques jours après. Et de nombreux automobilistes sont victimes de cette pratique dont les conséquences peuvent être dramatiques. Un pneu qui éclate en pleine circulation ne peut que mettre la vie du conducteur, des occupants du véhicule et même celle des autres usagers de la route en danger. Ceux qui s’adonnent à cette pratique doivent savoir que la vie est sacrée et qu’ils n’ont pas le droit de la sacrifier sur l’autel de leurs intérêts égoïstes.

Françoise DEMBELE