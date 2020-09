Les candidats aux concours directs session de 2020, sont en pleine composition. Et c’est peu dire que cette période constitue celle de bien des illusions. En effet, des individus dont le niveau d’instruction est parfois inférieur à celui de bien des candidats, leur proposent des livrets qu’ils ont conçus et parfois, truffés de fausses réponses et de fautes d’orthographe. Au lieu donc d’éclairer les candidats, ces individus contribuent plutôt à les faire échouer. C’est dire si les candidats doivent être plus vigilants car ce n’est pas tout document qui conduit au succès.

Boureima Kindo