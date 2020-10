Avec la rentrée scolaire, chaque parent y va de ses moyens pour amener son enfant à l’école. Mais le choix de certains suscite des inquiétudes. En effet, des enfants de 3 à 4 ans sont conduits à l’école par leurs aînés dont l’âge de certains n’excède pas 12 à 15 ans. Non seulement ces derniers ne maîtrisent pas le code de la route, mais aussi, bien pire, ils se livrent le plus souvent, à des excès de vitesse. Toutes choses qui exposent les deux à des risques d’accidents. Il est vrai que conduire un enfant à l’école tous les jours ouvrables, est une corvée, mais cela ne devrait pas pousser des parents à confier leurs rejetons à des mineurs. Il serait bien que certains parents revoient leur copie. En tout cas, il y va de la sécurité et de l’avenir de leurs enfants.

Seydou TRAORE