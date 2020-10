Un automobiliste a failli heurter mortellement un VADS (Volontaire adjoint de sécurité), le 20 octobre 2020, aux environs de 19h, sur une voie non éclairée. Le VADS en question jouait bien son rôle, sauf qu’il était mal équipé puisque le « stop lumineux » qu’il avait entre les mains, était éteint. Renseignement pris, il répond à l’automobiliste que les piles sont mortes et qu’il en a parlé à sa hiérarchie qui n’a pas réagi depuis des semaines. Voyez-vous ? A cause d’un problème de piles, une famille a failli être endeuillée avec toutes les conséquences qui vont avec. L’autorité municipale est interpelée.

Valérie Yaméogo/TIANHOUN