Des informations faisant état de retrait de CNIB des populations par des hommes politiques, circulent depuis quelques jours sur la toile. S’il est vrai qu’il est difficile de confirmer ces allégations, il faut cependant reconnaître que comme le dit l’adage, « il n’y a pas de fumée sans feu ». Tout est possible en cette période électorale. Tant et si bien qu’il faut ouvrir l’œil et le bon. C’est le lieu d’ailleurs d’en appeler à la responsabilité des leaders politiques. Car, de leur comportement dépendra la crédibilité du scrutin.

La Rédaction