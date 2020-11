Alors que la compilation des résultats de la présidentielle et des législatives, est en cours, l’on assiste à une bataille rangée entre candidats par militants interposés, sur les réseaux sociaux. Chacun, en effet, tente de tirer la couverture à soi, estimant qu’il est le mieux placé dans le décompte des voix. Toute chose qu’il faut déplorer d’autant que cela viole l’esprit et la lettre du pacte de bonne conduite signé par les différents candidats avant même le début de la campagne. C’est le lieu donc d’appeler les uns et les autres à la retenue. Car, seuls font foi les résultats publiés par les organes habilités.

La Rédaction