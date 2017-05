Le recyclage des ordures ménagères pose souvent problème dans nos villes. En effet, il suffit de faire un tour dans les artères de la ville de Ouagadougou, par exemple, pour constater des tas d’immondices jonchant le sol. Ce qui n’est pas normal. Mais ce qui est encore plus grave, c’est que certains citoyens indélicats semblent préférer les abords des écoles pour déverser leurs ordures ménagères. Vu les objets dangereux que ces montagnes de déchets peuvent contenir et quand on sait que les enfants, généralement, considèrent ces lieux comme des terrains de jeu, on ne peut que demander aux uns et aux autres de faire preuve de maturité d’esprit et de civisme. Pourquoi ne pas promouvoir les sociétés qui font dans le ramassage des ordures et qui, en plus de contribuer à assainir nos villes, préservent les enfants de certains dangers ?

Adama SIGUE