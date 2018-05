Autant le dire ! Il y a des agents de l’Etat qui rusent avec le travail. Comment procèdent-ils ? En effet, ils restent dans leurs bureaux respectifs et prennent le soin de garder la porte hermétiquement close. Si fait que les usagers peuvent passer le temps à taper sans réponse. Cela peut se vérifier dans certains ministères dont on tait les noms pour l’instant. Franchement, cette manière de faire n’a rien de normale. Car l’un des rôles de l’Administration est de répondre au service public. C’est sa raison d’être d’ailleurs. Et puis, que l’on se le tienne pour dit : un usager ne saurait être traité comme un mendiant.

Boundi OUOBA