A Ouagadougou, il est coutumier de voir certaines personnes, après la pluie, ramasser du sable sur les voies non bitumées, qui, pour une utilisation personnelle, qui, pour le revendre. Ils perturbent ainsi le ruissèlement des eaux de pluie et créent du même coup des nids de poule qui rendent impraticables certaines voies. C’est donc l’occasion d’en appeler au civisme de tous pour que cessent ces pratiques qui créent plus de problèmes qu’elles n’en résolvent.

I.S