Des véhicules, et plus précisément de grosses cylindrées, arborant de fausses immatriculations en circulation. C’est, du moins, ce qu’a révélé la douane, le 17 janvier dernier, à Ouagadougou, au cours d’une conférence de presse. Et cette pratique est l’œuvre de transitaires malhonnêtes qui prennent l’argent des clients pour leur fabriquer de faux documents. C’est le lieu d’en appeler à la vigilance de tous. Car, il y a transitaire et transitaire. Il y en a qui font correctement leur travail tout comme il y en qui sont de véritables escrocs.

Frédéric TIANHOUN (Collaborateur)