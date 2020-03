CORONAVIRUS AU BURKINA

Dans le message ci-dessous, le couple Karambiri dit être sorti de l’hôpital où il était interné après avoir été testé positif au coronavirus. Ce faisant, il demande aux uns et aux autres de ne pas céder à la peur-panique. Lisez plutôt

Après 11 jours d’internement pour des soins appropriés suite à un test jugé sensible au coronavirus, je viens de quitter l’Hôpital. Tout en rendant grâce à Dieu, je remercie du fond du cœur tous les saints à travers le monde qui ont élevé des prières pour notre restauration. Je remercie également le personnel médical qui, malgré les moyens et leur nombre limités se sont battus jours et nuits pour prendre soin de nous. Au moment où mon épouse et moi sommes rétablis, nous leur devons à tous une grande reconnaissance.

J’ai une pensée pour tous ces malades du Covid-19 internés que nous avons côtoyés et qui passent de longues nuits et des jours interminables souvent dans l’incertitude. J’ai une pensée pour tous ceux qui sont confinés, incapables de vaquer à leurs occupations ou de prendre soin des leurs. Je suis peiné pour eux.

J’ai encore une grande peine pour la famille de cette malade du Covid-19 qui a rejoint la

Patrie Céleste. Même ne la connaissant pas, j’ai une pensée pour son mari, ses enfants, sa famille et ses collègues députés.

Pendant ces moments d’internements, j’ai vu la solidarité, la vraie se manifester. Des hommes et des femmes de toutes confessions religieuses, de tout bord politique, de toute race et de tout continent m’ont adressé des messages de soutien et de prompt rétablissement. Que Dieu bénisse chacun.

Le Coronavirus est une réalité, pour ceux qui en doute encore. C’est pourquoi j’invite les populations à prendre au sérieux les consignes d’hygiènes édictées par les autorités sanitaires pour se préserver et préserver la santé des autres. J’invite également toutes les populations sans exception à la manifestation de la Compassion dynamique à travers le soutien mutuel et à continuer à implorer la grâce de Dieu pour la guérison des malades et pour l’extinction de ce virus qui a déjà causé trop de dégâts dans le monde.

J’invite par ailleurs à la prière pour le corps médical afin que Dieu lui donne la sagesse et la direction pour la prise en charge efficace des malades.

Enfin j’invite chacun à se départir des messages d’accusation, de peur, des publications tendancieuses diffusées sur les réseaux sociaux pour ajouter de la peur à la peur et semer ainsi la psychose et la division.

Que Dieu inspire les dirigeants et les autorités politiques pour les décisions idoines à prendre face à cette situation de crise sanitaire !

Que Dieu garde et bénisse le Burkina !

Pasteur Mamadou KARAMBIRI

Contact à toute fin utile : 78.32.33.34