CORONAVIRUS AU BURKINA

Après la Conférence épiscopale, la Fédération des églises et missions évangéliques (FEME) annonce une série de mesures pour faire face à l’épidémie de coronavirus qui « répand la terreur » à travers la planète. Tout en appelant les pasteurs à poursuivre la sensibilisation des fidèles, la FEME estime qu’il ne faudra cependant pas « céder à la psychose ». Lisez plutôt

« Suite à l’annonce du Ministère de la Sante faisant mention de l’existence de cas de coronavirus à Ouagadougou, impliquant l’Eglise, la Fédération des Eglises et Missions Evangéliques du Burkina Faso (FEME) s’est réunie en comité directeur

extraordinaire afin d’examiner la situation et de prendre les mesures suivantes:

D’une manière générale, il s’agit d’encourager les fidèles à respecter les mesures prises par le gouvernement à travers le Ministère de la Santé:

Se laver régulièrement les mains avec du savon ou utiliser une solution hydro alcoolique pour les frictionner;

Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir avant de tousser ou d’éternuer;

Consulter dans un centre de santé en cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires;

Eviter les contacts avec les animaux et la consommation de produits d’origine animale crus ou mal cuits;

Eviter les contacts rapprochés avec les personnes présentant une toux et un rhume;

Eviter de cracher à terre;

D’une manière spécifique, il s’agit: d’éviter les grands rassemblements, lorsque le report n’est pas possible

(mariage, réception). De suspendre momentanément les camps, les séminaires et toute autre rencontre en dehors des cultes; d’éviter les accolades; de temporiser, sauf cas de force majeure, les voyages dans les pays significativement touchés par la maladie ; d’inviter les fidèles à se laver systématiquement les mains au gel hydro alcoolique, au savon ou à l’alcool 70° avant l’accès au temple; d’éviter de se serrer les mains (éviter le contact physique) ; de suspendre la célébration de la sainte cène du 13 mars au 30 avril 2020 ; d’inviter les fidèles infectés ou ayant été en contact avec des cas suspects de la maladie à se conformer aux consignes données par le Ministère de la Santé (l’auto confinement, et appeler les numéros verts 01608989 / 52195394 pour les dispositions à prendre) même si cela implique le fait de ne pas participer aux célébrations communautaires jusqu’à la guérison. Les pasteurs sont invités a instaurer des séances de sensibilisation dans les églises.

Dans ces moments difficiles, le corps de Christ est invité à ne pas céder à la psychose, à demeurer solidaire et uni dans la prière pour ]e Burkina Faso.

« Jésus les regarda, et dit: Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu: car tout est possible à Dieu. »

Pour tout besoin d’informations, appelez aux numéros verts 01608989/52195394

Pour le Président de la FEME

P/O le Sécrétaire Général

Dr Etienne Zongo »