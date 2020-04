CRISE SANITAIRE, ELECTIONS, ET AUTRES ENJEUX NATIONAUX

« Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a échangé le 17 avril 2020 au palais présidentiel avec les représentants du Chef de file de l’Opposition politique (CFOP) et de l’Alliance des partis de la majorité présidentielle (APMP). Cette rencontre a connu la participation de certains membres du gouvernement, du Premier Ministre, Christophe Dabiré, et du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Newton Ahmed Barry.

Cette concertation, voulue par le chef de l’Etat, s’inscrit dans une démarche participative pour la gestion de la cité, quand les enjeux nationaux le commandent. Face à la crise multidimensionnelle qu’engendre le Covid-19, il est plus que jamais nécessaire qu’au sein de la classe politique dans son ensemble, il y ait une synergie d’actions afin d’apporter une contribution efficace à la lutte contre cette pandémie. A ce titre, une rencontre est prévue le mardi 21 avril au palais présidentiel, autour des mesures multisectorielles engagées dans la lutte contre le coronavirus. La rencontre du 17 avril 2020 a, par ailleurs, posé les jalons, pour une réflexion à engager en rapport avec le calendrier électoral, au regard de la suspension de l’enrôlement biométrique et de l’établissement des cartes nationales d’identité. Le chef de file de l’Opposition politique, Zéphirin Diabré, et le représentant de l’Alliance des partis de la Majorité présidentielle, Simon Compaoré, ont tous salué l’initiative du président du Faso, et marqué leur disponibilité à nourrir la réflexion, dans le sens de l’intérêt supérieur de la Nation.

Direction de la communication de la présidence du Faso »