DEBATS AUTOUR DU CORONAVIRUS

Depuis l’avènement du Covid-19, l’on assiste à un débat interminable sur l’origine de cet être microscopique qui trouble le sommeil du monde entier. En effet, pendant que les uns estiment que le virus vient d’un animal sauvage appelé le pangolin, d’autres affirment qu’il a été fabriqué dans un laboratoire avant d’être inoculé à l’homme. Qui a raison ? Qui a tort ? Je ne saurais y répondre, tant chacun y va de ses arguments ; les uns parfois aussi spécieux que ridicules. D’ailleurs, pour moi, le débat ne se trouve pas à ce niveau. Il est plutôt ailleurs. Le plus urgent pour l’humanité n’est pas de savoir d’où est venu le virus dont on dit qu’il a la forme d’une couronne. Ce qui importe, pour l’instant, c’est de lui trouver un remède efficace afin de sauver l’humanité en péril. Et il suffit de considérer le nombre de décès par jour dans le monde, pour comprendre que l’heure n’est pas aux débats inutiles. Plutôt donc que de passer le temps à chercher le sexe des anges, allons au charbon pour trouver un vaccin ou un produit pour anéantir la pandémie en cours qui, dans certains pays, fait près d’un millier de morts par jour. Je le dis parce que je sais que notre monde moderne, quoi que sérieusement éprouvé, en est capable. A condition seulement que nous dépassions les débats futiles auxquels nous prenons du plaisir à accorder de l’importance. J’étais d’ailleurs très en boule lorsque, la dernière fois, j’ai entendu deux hommes engagés dans un débat où l’un affirmait que l’on dit normalement la Covid-19 et l’autre soutenait le contraire. Je n’en croyais pas mes oreilles ; tant nos deux messieurs étaient dans leur sérieux. Honnêtement, bonnes gens, en quoi ce débat nous fait-il avancer ? Que l’on dise le Covid-19 ou la Covid-19, où est le problème ? Je n’en vois pas personnellement.

Je demande à tous les théoriciens et autres théseurs de la boucler pour permettre aux chercheurs d’avancer dans leurs travaux

D’ailleurs, je pense que ceux qui passent le temps à discutailler sur ces détails gagneraient à canaliser leurs énergies dans la recherche d’un remède pour sauver l’espèce humaine plus que jamais menacée dans son existence. Une fois cette urgence passée, on pourra se donner le temps pour chercher l’origine et le genre du coronavirus, si l’on estime cela nécessaire. Pour le moment, je demande à tous les théoriciens et autres théseurs de la boucler pour permettre aux chercheurs d’avancer dans leurs travaux. Je veux que cela soit bien compris de tous. Je n’aime pas le bavardage inutile. Car, face cette à épreuve, l’on a seulement besoin du concret. Le concret, rien que le concret. C’est en cela que je tire personnellement mon chapeau à ceux-là qui ont conçu la chloroquine et l’apivirine. Je ne m’érige pas en leur avocat défenseur. Non, tel n’est pas mon propos. Mais je veux dire tout simplement que quoi que l’on dise, il faut leur reconnaître le mérite d’avoir proposé quelque chose à l’Homme. Et je suis sûr que si deux, trois voire quatre autres chercheurs arrivent à proposer autre chose de concret, les lignent bougeront dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus.

« Le Fou »