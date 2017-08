DECES DE SALIFOU DIALLO : Ce que le président du Faso a écrit dans le Livre de condoléances

Il était 9h 58 le lundi 21 août 2017, lorsque le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, fit son entrée dans l’hémicycle après que son cortège a traversé la ville de Ouagadougou sous une pluie battante. A peine s’est-il installé que le maître de cérémonie introduit Me Bénéwendé Stanislas Sankara, premier vice-président de l’Assemblée nationale. Celui-ci demande une minute de silence en la mémoire de Salifou Diallo, président de l’Assemblée nationale, décédé le 19 août dernier à Paris. C’est à la suite de cette minute de silence qu’il a invité Roch Marc Christian Kaboré à ouvrir le Livre de condoléances où le président du Faso a rendu un vibrant hommage à l’illustre disparu, Salifou Diallo, qui fut l’un de ses grands camarades politiques pendant une trentaine d’années, à travers cette note lue par Me Bénéwendé Stanislas Sankara. Il faut souligner qu’à la suite du chef de l’Etat, le Premier ministre, des membres du gouvernement, des présidents d’institutions et représentants du corps diplomatique ont apposé leur signature dans le Livre de condoléances.

« La brutale disparition de Salifou Diallo, président de l’Assemblée nationale, président du Mouvement du peuple pour le progrès, est une lourde perte pour le Parlement, pour son parti et pour la Nation entière. En saluant sa mémoire, en souvenir des combats menés ensemble, je voudrais reconnaître en cet homme, un patriote, un homme de conviction et d’actions. Trente ans de vie politique ont scellé à jamais nos relations de camaraderie, de fraternité et d’amitié. Toutes mes sincères condoléances à son épouse, à ses enfants et à toute la grande famille. Ta mémoire restera éternelle. Le seul hommage que nous devons te rendre, c’est de tenir haut levé ton idéal de justice et de développement pour ton pays. Salifou Diallo, repose en paix et que la terre du Burkina te soit légère », telle est la substance du message du président du Faso dans le Livre de condoléances.

A.B