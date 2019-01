DEMISSION DE PAUL KABA THIEBA : « Notre cri du cœur a été enfin entendu », selon Eddie Komboïgo

Le bureau exécutif du Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) a organisé une rencontre avec les différents secrétaires généraux et les membres des sections ainsi que des sous-sections du parti pour une meilleure structuration de ses membres. C’est une rencontre au cours de laquelle les membres du bureau se sont présentés les vœux de l’année 2019. C’était le 19 janvier 2019, à leur siège à Ouagadougou.

« Nous avons tant appelé le Premier ministre et tout le gouvernement à quitter le gouvernement, car ils n’étaient pas à la hauteur de gérer notre pays. Mais, il a enfin entendu notre cri du cœur et nous pensons que le président Kaboré fera un choix pour que la peine des Burkinabè puisse s’apaiser ». Ce sont les mots du président du CDP, Eddie Komboïgo, lors de la rencontre avec les sous- sections du parti le 19 janvier dernier, à Ouagadougou. Eddie Komboïgo a aussi confié que pour le moment, son parti qui est de l’opposition, n’a pas été approché pour faire partie du nouveau gouvernement comme le pensent certains. Selon lui, le gouvernement du président Roch Marc Christian Kaboré a échoué pendant trois ans de gouvernance et des sillons montrent qu’ils échoueront encore au cours des deux années restantes. Pour ce faire, il a appelé les militants et sympathisants de son parti à plus de combativité et d’entente. D’où la tenue de cette rencontre, selon lui, avec les SG des sous-sections des bureaux provinciaux du CDP sur tout le territoire national afin de bien structurer ces derniers pour qu’ils soient opérationnels sur le terrain. En présentant ses vœux à tous les militants et sympathisants, le président Eddie Komboïgo a laissé entendre qu’ils sont la fierté et la force du parti. Car, malgré les évènements difficiles que le parti a traversés depuis 2014, notamment sa suspension à l’élection présidentielle, ils ont fait preuve de bravoure et de fidélité en restant dans le parti. « L’année 2018 s’est éteinte avec tout ce que l’on a pu constater. Je souhaite que l’année 2019 soit meilleure pour tous, surtout une année de paix, de succès, d’unité, de cohésion et de combativité, car c’est maintenant que nous devons, main dans la main, préparer les élections de 2020, et la direction du parti sait compter sur vous », a-t-il lancé aux militants. Par ailleurs, il a martelé que l’année 2019 sera une année difficile pour son parti, compte tenu de l’adversité. C’est triste de constater, a-t-il déploré, ce qui se passe sur le plan politique, social et économique au Burkina vu que le pouvoir en place n’est pas à la hauteur. Sur le plan politique, a-t-il poursuivi, les Burkinabè sont divisés. Il n’y a plus de paix parce que chaque jour, il y a des tueries partout dans le pays et cela inquiète tous les Burkinabè. Aussi sur le plan social, a-t-il toujours poursuivi, c’est le même constat, des grèves dans tous les secteurs avec des durées indéterminées. En ce qui concerne le plan économique, le président Eddie Komboïgo a indiqué que beaucoup d’entreprises sont fermées et d’autres se délocalisent. Face à cette triste réalité, selon Eddie Komboïgo, les militants et sympathisants du CDP doivent manifester et non croiser les doigts afin de faire face à cela. « Seul le CDP peut apporter son offre politique pour le bien-être des Burkinabè, surtout avec son expérience politique. Nous devrons montrer l’exemple que dans notre parti, il y a la cohésion et l’entente et éviter les bagarres et injures inutiles», a-t-il souhaité.

Valérie TIANHOUN