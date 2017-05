DEPOTS DE DOSSIERS POUR LES CONCOURS DIRECTS DE LA FONCTION PUBLIQUE : La chasse à l’emploi est ouverte

Les dépôts des dossiers pour les concours directs de la Fonction publique burkinabè ont débuté hier 22 mai 2017, sur toute l’étendue du territoire national. Ils se poursuivront tous les jours, de 8h à 14h et ce, jusqu’au 2 juin prochain. Nous avons sillonné quelques centres de dépôts de la ville de Ouagadougou pour prendre le pouls du 1er jour des dépôts. Si de longs rangs sont visibles dans certains centres comme celui logé à l’Ecole nationale des régies financières (ENAREF), ce n’est pas le cas dans d’autres comme celui de la Maison du Peuple. Cette session de dépôt a occasionné plusieurs types de commerces aux alentours des lieux de dépôts.

Tasseré Sanfo est étudiant en 3e année d’anglais à l’Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo. Pour être sûr de pouvoir déposer ses dossiers de candidature aux concours directs de la Fonction publique édition 2017, il s’est levé très tôt. C’est à 4h du matin, a-t-il confié, qu’il est arrivé au Stade municipal Dr Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Après avoir réussi à déposer son dossier de candidature pour le concours de recrutement de secrétaires administratifs, il s’est attelé à déposer pour d’autres concours. Comme lui, ils sont nombreux à arpenter les rues de la capitale, dès l’aube, pour espérer déposer leurs dossiers de candidature. Ni le soleil ni le vent n’ébranlent leur volonté de décrocher un emploi. C’est la joie pour certains, une fois le récépissé en main après le dépôt. « Je suis très heureux d’avoir pu déposer très tôt. Je compte déposer 5 concours pour tenter ma chance», s’est réjoui Souleymane Traoré, étudiant en 2e année de philosophie à l’Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo. Avant le Stade municipal Issoufou Joseph Konombo, nous avons fait un tour à l’Ecole nationale des régies financières (ENAREF). Là, l’affluence était sans commentaire ! Des rangs à perte de vue, à telle enseigne que certains postulants étaient assis à même le sol. Avant d’avoir accès aux guichets de dépôt, on rencontre ceux qui ont choisi de saisir les opportunités qu’offre cette session. C’est le cas de Elie Kaboré, étudiant en année de licence en Droit des Affaires à l’Université Ouaga II.

Une recette de 7 000 F CFA par jour

Fort de l’expérience acquise au cours des précédentes éditions, il s’est préparé en conséquence pour attendre le lancement des concours pour mettre en exécution son business. Et déjà, les choses ne vont pas si mal ! Avec 2 autres personnes, ils vendent des timbres fiscaux, des demandes déjà rédigées à des prix étudiés, selon lui. Le timbre fiscal de 200 F CFA est vendu à 250 F CFA tandis que la fiche d’engagement (feuille A4) est vendue à 50 F CFA. Quant à la liste des concours, elle est vendue à 100 F CFA, de même que les demandes déjà rédigées. Et ce ne sont pas les arguments qui manquent pour justifier les services et les prix. « Il y a des gens qui viennent, mais qui ne savent pas comment rédiger la demande. Ils ne savent pas combien de concours sont ouverts aux candidats », a-t-il justifié. Ce commerce est si lucratif pour lui qu’il préfère attendre qu’il y ait moins d’affluence avant de songer à déposer ses propres dossiers. Les années antérieures, il a eu comme bénéfice, 50 000 F CFA.

Il faut dire que les dépôts des concours sont aussi pain bénit pour certains qui en profitent pour faire du commerce. Il s’agit des revendeurs de livres et autres documents de préparation des concours, des formateurs et des parqueurs. Le Stade municipal Issoufou Joseph Konombo était bondé d’engins à deux roues, au moment où nous quittions les lieux aux environs de 11h. En cette période de pique, nous confie Yannick Thiombiano, la recette peut aller au delà de 7 000 F CFA par jour. En attendant, on peut dire que tout se passe bien sur le terrain. Les dossiers sont reçus de 8h à 14h, du 22 mai au 2 juin 2017. C’est du moins l’avis de Ibrahim Héma, président du jury logé à l’ENAREF. « Nous recevons les dossiers du concours direct de recrutement de gestionnaires des hôpitaux. Il y a un système que l’agenda de recrutement de l’Etat a mis en place cette année, pour faciliter la gestion des longues files d’attente. Nous avons commencé avec un petit retard mais tout est rentré dans l’ordre. Nous devions avoir 10 guichets, mais ce sont 8 guichets que nous avons pu mettre en place, faute de matériel », a conclu Souleymane Cédric Sissoko, président du jury 33 logé à la Maison du Peuple.

Les lieux de dépôt de Ouagadougou

ENAREF

Musée national

Maison de la femme

Palais des Sports de Ouaga 2000

IDS

Stade municipal

Maison du Peuple

Stade du 4-Août

EX-INJEPS

Immeuble Baoghin

ISTIC

Centre national des archives

DG-GSP

DRH/santé

infrastructures

ENESA

DNEF

Source : Document des présidents de jury