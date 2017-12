Rompre la glace : faire le premier pas, faire naître entre deux ou plusieurs personnes la sympathie, la cordialité qui manquait. Faire les premières avances dans une relation, une conversation.

Ex : Nous ne nous connaissions pas, et l’ambiance n’était pas à la causerie. J’ai alors dû faire une blague pour rompre la glace et après cela, nous ne finissions pas de rire aux éclats.