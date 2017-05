Etre bête comme ses pieds : idiot, stupide, très bête. La mise en scène des pieds est utilisée dans le sens ou ceux-ci sont les membres du corps les plus éloignés du cerveau. On suppose donc que les pieds représentent la partie du corps la plus bête.

Ex : Je ne sais pas comment il arrive à travailler avec sa collègue. Il a beau lui expliquer, elle est bête comme ses pieds.