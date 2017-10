DERRIERE L’EXPRESSION FRANÇAISE :

Homme de sac et de corde : personne que l'on considère comme peu recommandable et qui mérite le pire supplice. Malfaiteur, truand.

Cette expression découle d'une pratique datant de l'Antiquité. A Rome, les malfaiteurs et les assassins étaient enfermés dans des sacs, noués avec une corde puis jetés dans le Tibre où ils se noyaient. Cette méthode fut pratiquée pendant plusieurs années et dans divers pays.

Ex : Les pirates des prairies eux-mêmes, gens de sac et de corde, rebuts de la civilisation, qui ne vivent que de rapines et d’exactions, n’osaient s’attaquer à lui.