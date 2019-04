DERRIERE L’EXPRESSION FRANÇAISE :

Partir en brioche : aller vers l’échec. Origine : Afin de mieux comprendre les origines de cette expression, il faudrait commencer par définir la brioche selon le dictionnaire de l’époque. En effet, la brioche du XIXème siècle prenait le sens de maladresse ou faute et viendrait des principes de l’Opéra de Paris où il existait une caisse d’amendes pour les erreurs commises pendant la représentation et l’argent récolté servait à l’achat d’une brioche que les musiciens mangeaient en commun. Exemple d’utilisation : Certains soirs, ça ne boume plus du tout, il se sent partir en brioche.

LA PENSEE DU JOUR

« Faites vos projets en silence, la réussite se chargera du bruit ».