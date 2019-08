DEUXIEME ANNIVERSAIRE DU DECES DE SALIFOU DIALLO:Le MPP salue la mémoire d’un « homme d’action »

Ceci est un message du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), à l’occasion du deuxième anniversaire du décès de Salifou Diallo, membre fondateur du parti au pouvoir et ancien président de l’Assemblée nationale.

Salifou Diallo, voilà deux ans déjà que tu nous as quitté, répondant ainsi à l’appel de la providence. 19 août 2017-19 août 2019, le temps continue sa marche irréversible vers l’avant et rappelant cependant de façon cyclique qu’aux aurores d’un 19 août 2017, notre camarade et président du MPP a rendu l’âme à Paris. Grosse perte pour le MPP et le Burkina puisque feu Salifou Diallo a été un grand homme d’Etat.

Ce 19 août 2017, c’est avec consternation et abattement que le Burkina et le MPP avaient accueilli brutalement la nouvelle de la disparition de feu Salifou Diallo.

Ce 19 août 2017, de sinistre mémoire, nous avons perdu à jamais un leader, un frère et compagnon politique exceptionnel. Salifou Diallo parti pour toujours dans l’au-delà, c’était un pan de l’histoire politique burkinabè qui s’éclipsait à pas feutrés.

Deux années sont passées, néanmoins le souvenir et les œuvres de l’homme qu’il fut, demeurent vivaces et lui subsisteront. Au MPP, nous retiendrons toujours de feu Salifou Diallo le souvenir de l’homme d’action, de l’humain, du patriote et du démocrate qui a consacré sa vie au combat politique salvateur pour le bien-être du Peuple burkinabè.

Cher camarade, feu Salifou Diallo continue de reposer du sommeil du juste ! Tes successeurs poursuivent sans relâche le combat du MPP, ton combat pour le triomphe des causes justes.

Démocratie – Egalité – Progrès

Simon COMPAORE

Président par intérim du MPP