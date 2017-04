ELIMINATOIRES COUPE DU MONDE 2018 : Les 25 Etalons pour affronter les Bafana Bafana

Le sélectionneur national des Etalons, Paulo Duarte, a animé une conférence de presse, le jeudi 22 septembre 2016 à Ouagadougou. Il s’agissait, pour lui, d’annoncer une liste de 25 joueurs convoqués pour le match de la première journée face aux Bafana Bafana d’Afrique du Sud, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018.

Une première que cette initiative d’organiser une conférence de presse pour annoncer une liste des joueurs convoqués en équipe nationale. En effet, le 22 septembre dernier, le sélectionneur national Paulo Duarte était face à la presse pour lui communiquer une liste de 25 Etalons en vue de préparer le match de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018. Celui-ci est prévu en principe le 8 octobre prochain au stade du 4-Août à Ouagadougou. Une liste au sein de laquelle, on enregistre le retour de Aristide Bancé et Alain Traoré. Si le deuxième cité n’avait pu prendre part au match contre le Bostswana lors de la 6e journée des éliminatoires de la CAN 2017 suite à une blessure et qu’il est désormais disponible, le premier était absent parce qu’il n’avait pas de Club, relève Paulo Duarte. Maintenant que c’est chose faite, puisqu’il évolue en Lettonie, il rejoint le groupe. Mais auparavant, le technicien portugais a tenu à parler du gardien de but Daouda Diabaté. Concernant ce dernier, il a fait savoir qu’il est victime d’une blessure et sera à Ouagadougou pour le regroupement qui débute le 2 octobre. C’est ensemble avec l’équipe médicale qu’ils verront si Daouda Diakité pourra être disponible. Au sujet de sa défense qui semble avoir des problèmes, Paulo Duarte a réagi en indiquant que c’est le secteur qui constitue la force de son équipe, capable de gagner n’importe quel duel. Mais, le principal souci de celui-ci dans le bastion défensif constitue les latéraux. A ce niveau, il semble avoir résolu celui du côté droit avec Steeve Yago qui lui donne entièrement satisfaction, pendant que le flanc gauche donne l’impression de chercher une solution définitive. Mais en attendant, Paulo Duarte fait avec Abdou Razack Traoré qui, affirme-t-il, a d’énormes qualités même s’il est plus un joueur à vocation offensive. Revenant sur le cas du défenseur Steeve Yago, qui a écopé d’un carton rouge face au Botswana, le sélectionneur national fait savoir que la CAF leur a écrit pour dire qu’il est suspendu pour la CAN et qu’ils attendent de savoir si cela va compter pour les éliminatoires de la Coupe du monde. Sur un certain nombre de joueurs qu’on ne revoit plus, il a fait savoir que Mohamed Koffi est fatigué et que Benjamin Balima est mauvais latéral. Il a dit qu’il n’était pas un titulaire et qu’il suit Moussa Yedan qui peut revenir. A propos de Yacouba Mando qui vient de signer en Horoya AC de Guinée, Paulo Duarte relève que malgré les qualités dont il faisait preuve avec le RCK lors du Championnat national, il ne l’a pas encore convaincu lors des entraînements en équipe nationale.

Pour ce qui est de l’adversaire, l’Afrique du Sud, il avoue que c’est un pays dont le championnat national figure parmi les trois meilleurs du continent avec des joueurs de qualité, mais ne comprend pas que ce pays ne gagne toujours rien. Concernant ses propos selon lesquels son objectif est de se qualifier pour la Coupe du monde avec le Burkina Faso, mais a condition d’avoir un certain nombre de joueurs, le technicien portugais les confirme. Il le dit en relevant que malheureusement, il ne peut avoir ces joueurs tels que le gardien du club français, Alban La Font, l’attaquant Bakary Koné du pays du Golfe qui a déjà évolué avec les Eléphants locaux ou encore Bryan Dabo. Au-delà, Paulo Duarte a fait savoir qu’on ne peut pas toujours gagner des matchs avec cinq ou six blessés.

Antoine BATTIONO

La liste des 25 Etalons

1- Daouda DIAKITE / Vita club (RD Congo)

2- Kouakou Hervé KOFFI / ASEC d’Abijan (Côte d’Ivoire)

3- Aboubacar SAWADOGO / RCK (Burkina Faso)

4- Bakary KONE/ Malaga (Espagne)

5- Issouf PARO/ Santos (Afrique du Sud)

6- Alassane SANGO/ Cholet (France)

7- Patrick B. Arnaud MALO/ Smouha (Egypte)

8- Issoufou DAYO/ RC Berkane (Maroc)

9- Robert SANKARA/ Bloemfonterin Celtic FC (Afrique du Sud)

10- Steeve Farid YAGO/ Toulouse (France)

11- Abdou Razack TRAORE/ Karabukspor (Turquie)

12- Abdoul Aziz KABORE/ Valenciennes (France)

13- Djibril ZINABA/ Penfiel (Portugal)

14- Adama GUIRA/ RC Lens (France)

15- Charles KABORE/ Krasnodar (Russie)

16- Alain TRAORE/ Kayserispor (Turquie)

17- Cyrille BAYALA/ Sheriff Tiraspol (Moldavie)

18- Eric TRAORE/ El Makassah (Egypte)

19- Jonathan PITROIPA/ Al Nasr (Emirates arabes unis)

20- Prejuce NAKOULMA/ Kayserispor (Turquie)

21- Aristide BANCE/ Riga FC (Letonie)

22- Jonathan Sundy ZONGO/ Almeria (Espagne)

23- Bertrand TRAORE/ Ajax d’Amsterdam (Hollande)

24- Banou DIAWARA/ Smouha (Egypte)

25-Moustapha KABORE/ Sedan (France)