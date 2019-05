EVACUATION  DU GENERAL BASSOLE EN TURQUIE

La demande du président Erdogan, à l'occasion de la visite de son homologue burkinabè du 9 au 11 avril dernier, d'offrir de meilleures conditions de soins de santé au général Bassolé, est confirmée. La polyclinique de Hammamet en Tunisie où le gouvernement burkinabè avait évacué l’illustre malade, n'était pas indiquée pour soigner convenablement la pathologie dont souffre le général. La partie burkinabè n'a visiblement accepté l'offre turque que du bout des lèvres, le séjour en Turquie du général Bassolé n'étant pas vu d'un bon œil par le régime de Ouagadougou.

Néanmoins, les conseillers du président du Faso entreprennent d'utiliser l'offre de la Turquie comme appât pour contraindre le général Bassolé à venir à Ouagadougou avant la fin de ses soins, afin d'être mis en route pour Ankara où il était attendu le 10 mai 2019, selon les arrangements communiqués par la présidence du Faso. Une fois rentré, le ministre de la Défense informe les avocats de l’ex-ministre des Affaires étrangères que leur client devra poursuivre ses soins de chimiothérapie à Ouagadougou, par un médecin désigné et avec des produits qu'il a fait venir de la polyclinique de Hammamet dans une glacière. Ces faits prouvent bien que la présidence du Faso, en faisant venir le général au Burkina pour soi-disant le mettre en route pour la Turquie le 10 mai, se préparait en même temps à l'immobiliser une fois qu'il atterrirait à Ouagadougou. Selon nos sources, le général a décliné le plan de se faire injecter les produits importés de la polyclinique de Hammamet et que le pouvoir tenterait de lui imposer. La présidence du Faso et le ministère de la Défense auront ainsi réussi à suspendre ses soins programmés en Tunisie et à l'empêcher d'aller poursuivre ceux qui lui sont proposés par la Turquie.

Drissa TRAORE