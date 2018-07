FORUM ECONOMIQUE IVOIRO-BURKINABE : «Venez investir au Burkina», dixit le PM, Paul Kaba Thiéba

Le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba a coprésidé avec son homologue ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, le 26 juillet dernier à Yamoussoukro, le 1er forum économique ivoiro-burkinabè, organisé en marge de la 7e conférence au sommet du Traité d’amitié et de coopération (TAC) entre le Burkina et la Côte d’Ivoire. Ce forum dont l’objectif est de renforcer les échanges commerciaux entre les Hommes d’affaires burkinabè et ivoiriens, a réuni plus de 300 chefs d’entreprises de diverses tailles.

Décidée lors de la 6e conférence au sommet du Traite d’amitié et de coopération (TAC) à Ouagadougou en 2017, l’organisation de fora en marge des TAC est désormais une réalité. En effet, la 1re édition de ces fora s’est déroulée le 26 juillet dernier dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro. Ce forum a mobilisé plus de 300 chefs d’entreprises dont une centaine du Burkina intervenant dans le BTP, l’habitat, le transport, etc. Une forte participation qui a été saluée à sa juste valeur par les Premiers ministres burkinabè, Paul Kaba Thiéba et ivoirien, Amadou Gon Coulibaly. Pour eux, ce forum est une action concrète des décisions prises par les présidents Roch Marc Christian Kaboré du Burkina et Alassane Ouattara de la Côte d’Ivoire. Selon le chef du gouvernement burkinabè, ce forum est une occasion de mettre en évidence les réalités et les opportunités d’affaires des deux pays. Et de citer quelques opportunités qu’offre le Burkina dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES). Il s’agit, entre autres, de la création d’un environnement favorable au développement industriel, l’adoption de la nouvelle loi sur l’énergie qui consacre la libéralisation de la production et de la distribution dans ce secteur, la création de tribunaux de commerce, etc. Et de marteler « oui, Burkina Faso is back and open for business ». Paul Kaba Thiéba a invité les Hommes d’affaires, notamment ivoiriens à prendre part à la réalisation des projets d’investissements prévus pour être exécutés, selon les modalités partenariats- publics-privés, investissements directs ou de portefeuille dans tous les secteurs d’activités. Il a confié aux Hommes d’affaires qu’il y a des potentialités dans son pays et les a invités en ces termes. «Il y a de la place pour vous, venez investir au Burkina». Pour lui, des secteurs comme ceux de la filière bétail et viande, de la transformation sont des secteurs qu’il convient de développer afin d’apporter une plus-value à l’économie du pays. Quant aux présidents des Chambres de commerce du Burkina, Mahamadi Savadogo et de la Côte d’Ivoire, Fama Touré, ils ont soutenu que la tenue de ce forum traduit la volonté de leurs chefs d’Etat, Roch Marc Christian Kaboré et Alassane Ouattara de faire des affaires un levier d’intégration des peuples ivoirien et burkinabè. Et d’exprimer leur volonté d’œuvrer au renforcement des échanges commerciaux entre les Hommes d’affaires burkinabè et ivoiriens. Selon eux, le défi majeur à relever, c’est de créer plus de rencontres pour faciliter les échanges. Selon le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina, Mahamadi Savadogo dit Kadhafi, ce forum renforcera les partenariats déjà existants et ouvrira de nouveaux contacts d’affaires afin d’explorer des possibilités d’alliances économiques, stratégiques, etc. Il s’est dit persuadé de la capacité des entreprises burkinabè à travailler avec celles de la Côte d’Ivoire, gage de l’accélération de la création de richesse et d’emplois pour les jeunes. Et de rassurer que le secteur privé burkinabè adhère à l’idée des chefs d’Etat d’associer les Hommes d’affaires aux travaux du TAC.

Bâtir ensemble un secteur privé régional plus dynamique

Il a souhaité que cette initiative soit l’occasion de renforcer la collaboration entre les structures d’appui au secteur privé afin de bâtir ensemble un secteur privé régional plus dynamique, compétitif et de contribuer davantage aux efforts d’intégration. C’est dans ce sens, a-t-il dit, que les Chambres de commerce du Burkina et de la Côte d’Ivoire ont convenu d’organiser la 6e édition du forum AFRICALYA en Côte d’Ivoire en 2019. Une signature de convention a d’ailleurs été actée à cet effet.

Les potentialités existent

Pour sa part, le ministre en charge du commerce du Burkina, Harouna Kaboré et son homologue ivoirien, Souleymane Diarrassouba se sont réjouis de la forte mobilisation des Hommes d’affaires. Ils se sont, surtout, réjouis du dynamisme et du volume combien important des échanges commerciaux entre les deux pays. A en croire le ministre ivoirien en charge du commerce, le Burkina est le 1er client de la Côte d’Ivoire avec 23% des exportations. Et d’ajouter que le volume des échanges commerciaux entre les deux pays évalué à 255 milliards de F CFA en 2016 est passé à 320 milliards de F CFA en 2017. Tout en se réjouissant de cette évolution, il a confié que celle-ci reste à renforcer parce que les potentialités existent. Son homologue du Burkina, Harouna Kaboré a aussi abondé dans le même sens en affirmant que selon les chiffres de 2017, le Burkina est le 4e investisseur de la Côte d’Ivoire avec une contribution de 74 milliards de F CFA. C’est pourquoi en matière de promotion d’initiatives privées, il faut, a-t-il estimé, sortir des chantiers battus en allant vers des alliances économiques car, le contexte de la globalisation l’exige. Il a invité les Hommes d’affaires à jouer pleinement le rôle de moteur économique des Etats. Et de les rassurer que son département les accompagnera en créant les conditions pour cela.

Dabadi ZOUMBARA, depuis Yamoussoukro