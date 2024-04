TELEPHONIE MOBILE : TECNO révolutionne avec sa série CAMON 30

CAMON 30 de TECNO est un appareil de dernière génération qui allie beauté, innovation et élégance. C’est le téléphone le plus prisé sur le marché actuellement. Il est un produit de la société TECNO. TECNO Burkina qui représente la marque au pays des Hommes intègres, l’a présenté le samedi 13 avril 2024, au cours d’une soirée gala qui s’est déroulée à la salle des Banquets de Ouaga 2000.

Selon le manager national, Jean André Ouédraogo, à travers la Série CAMON 30, TECNO célèbre l’innovation technologique

Le CAMON 30, est un téléphone qui révolutionne le domaine de la technologie. Sa mise sur le marché est une façon pour TECNO de célébrer l’innovation technologique qui a suscité beaucoup d’efforts de recherche, comme le confie le manager national, Jean André Ouédraogo. En effet, ce sont quatre modèles qui ont été mis sur le marché. Le « camon30 4G » qui a deux capacités à savoir 256 GB, 8 GB de ram et une autre de 256 GB, 12 GB de ram. Le « CAMON 30 5G », a une capacité de 512 GB, 8 GB de ram. Le « CAMON 30 Pro 5G » avec 512 GB, 12 GB de ram extensible à 24 GB, et « le camon30 premier 5G » avec une capacité de 512 GB et 12 GB de ram extensible à 24 GB. Ces informations sont du TECNO trainer, Kalidjata Boulou, qui s’est attardée sur le modèle phare de la marque qui est le « CAMON 30 Pro 5G ». Des confidences qu’elle fait, il est accompagné d’un écouteur Bluetooth. C’est un téléphone ultra mince, ultra léger, ultra plat, dont l’épaisseur a été réduit par rapport à la génération précédente, a-t-elle indiqué. Des informations qu’elle donne, il pèse 194 g avec un écran large qui occupe 94% du corps du téléphone. Si on se réfère à ses explications, le CAMON 30 pro 5G utilise un processeur ultra puissant, avec un stockage, dont la capacité estimée à 512 GB et 12 GB de ram, est extensible à 24 GB.

Le CAMON 30 pro 5G, le maître des vidéos

Le réalisateur professionnel David Armel Sawadogo, confirme …

… au même titre que le représentant du département Marketing de TECNO Attaï Oguché

En plus des caractéristiques qui font de la série CAMON 30, un téléphone de haute gamme, cette série, selon Kalidjata Boulou a une autre qualité pas des moindres. Il s’agit de la vidéo et de la photographie. Elle parle d’ailleurs du maître des vidéos, puisque le rendu est professionnel. David Armel Sawadogo, réalisateur professionnel, qui a à son actif 1000 clips vidéos en 20 ans de carrière va confirmer ses propos en déclarant : « C’est le maître des vidéos à double puce ». Pour avoir testé le téléphone durant plus de trois semaines, il a affirmé avoir été impressionné par la qualité des images, et surtout par sa facilité d’utilisation. Il a rassuré que c’est un appareil très pratique pour les utilisateurs professionnels comme non professionnels. Si on s’en tient aux déclarations du professionnel d’images qu’il est, le CAMON 30 filme en 4K 60 ips. Le 4k selon ses explications, est une qualité deux fois plus excellente que la HD, qui est la Haute définition et qui se retrouve dans tous les smartphones haut de gamme. Il a assuré : « La qualité de l’image est deux fois plus excellente et la caméra filme 60 images par seconde ». Pour ce qui est de la photographie, il a reconnu que les photos sont d’une qualité vraiment très supérieure. C’est donc en professionnel convaincu qu’il a affirmé : « Utiliser le TECNO CAMON 30 est une expérience exceptionnelle pour moi ». C’est donc tout naturellement qu’il a invité les Burkinabè à s’en en procurer sans la moindre hésitation. Un fait qui justifie la qualité du produit, c’est que TECNO a été honoré de deux prix dont l’un porte sur la performance du téléphone, et l’autre sur le design.

Edoé MENSAH-DOMKPIN

Des caractéristiques hallucinantes

La série CAMON 30 est dotée d’un écran 6.78 et est équipée d’une grande batterie de 5 000 mAh. Il ne faut que 48 minutes pour le remplir et 30 minutes pour charger à 80% de l’ensemble de la batterie grâce à la charge rapide de 70W. Il est également équipé d’une puce octa-core 5G de MEDIA Tek DIMENSITY 8 200, qui correspond approximativement aux performances du Snapdragon 888, avec la fonction d’extension de mémoire, la RAM pouvant atteindre jusqu’à 24G.

L’achat de l’appareil s’accompagne d’une garantie

Concernant le service après-vente, deux politiques ont été développées. La première est qu’avec la CAMON 30, le client jouit de 13 mois de garantie. Pour ce qui concerne l’écran, le client jouit de 100 jours de garantie.

A TECNO, ce ne sont pas que les téléphones qui sont vendus

Pour une marque qui évolue dans la technologie, il y a aussi les écouteurs, les routeurs, les ordinateurs portables, les caméras de surveillances, etc.

