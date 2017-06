GALIAN 2017 : Mathias Drabo remporte le meilleur prix

La 20e édition du concours prix Galian s’est déroulée dans la soirée du vendredi 9 juin 2017 à la salle des Banquets de Ouaga 2000. Une occasion pour célébrer les 20 ans de promotion de l’excellence dans les médias, avec des innovations majeures. On retiendra l’instauration du prix d’un super Galian dont l’heureux gagnant n’était autre que Mathias Drabo de la RTB/Télé.

Un trophée, une attestation, une parcelle de 375 m2 à Ouaga 2000 et un chèque de 5 millions de F CFA constituaient le lot du super Galian. Un prix remporté par Mathias Drabo, caméraman à la RTB/Télé, pour le genre Image. Mais auparavant, il était bien évidemment le gagnant du prix Galian en Image, qui était d’une somme de 1 million de F CFA. C’était le 9 juin dernier, lors de la 20e édition du concours prix Galian qui marquait en même temps la commémoration des 20 ans de promotion de l’excellence dans les médias. Ce sont au total 12 prix officiels en langues nationales, presse en ligne, presse écrite, radio, télévision et super Galian, et 16 prix spéciaux qui ont été décernés. On retiendra que Sidwaya a raflé la mise en presse écrite dans ces différents prix, laissant la presse privée écrite se contenter donc du prix spécial de la maquette avec l’Evènement, la photo de presse avec Le Quotidien et l’Observateur Paalga avec deux prix spéciaux. Remis Fulgance Dandjinou, ministre de la Communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a fait savoir que la 20e édition était placée sous le signe du renforcement du professionnalisme des hommes et femmes de médias qui s’emploient, au quotidien, à l’information de tous. Et comme innovation majeure, il faut relever que le nombre de genres en compétition a été revu à la baisse puisque d’une trentaine de genres, le concours est passé à 15 genres rédactionnels tandis que les prix spéciaux, qui étaient nombreux, sont limités à 10. Désormais, on dira Nuit des Galian et non Nuit du Communicateur et les prix officiels ainsi que les prix spéciaux sont dorénavant dotés chacun d’une enveloppe de 1 million de F CFA au lieu de 500 000 F CFA auparavant et uniquement pour les prix officiels, puisque les donateurs des prix spéciaux n’avaient pas de limite. La grande innovation est l’instauration des prix super Galian d’une valeur de 3 000 000 de F CFA et surtout une parcelle de 375 m2 à Ouaga 2000. Pour cette édition, le super Galian a exceptionnellement reçu en plus, une enveloppe de 2 000 000 de F CFA offerte par le président du Faso.

A l’occasion de cette soirée, le ministre de la Communication et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a rappelé que depuis l’institution de cette compétition en 1997, ce sont plus de 300 lauréats qui ont été récompensés pour environ 3 000 œuvres reçues. Et malgré la réduction du nombre de genres journalistiques, 205 œuvres ont été reçues et soumises aux trois jurys respectivement pour les œuvres en langue française, langues nationales et la presse en ligne. Le ministre Remis Fulgance Dandjinou a exprimé la fierté des organisateurs de ce concours par rapport aux résultats acquis, tout en relevant que des insuffisances existent et qu’on tente de les corriger à chaque édition. Des perspectives, il y en a et à ce sujet, il a promis la relecture du règlement intérieur du concours avec l’ensemble de tous les acteurs concernés, pour prendre en compte toutes les observations et recommandations faites par les jurys et les personnes- ressources. Une 20e édition au cours de laquelle Rémis Fulgance Dandjinou a remercié et rendu un vibrant hommage à Mahamoudou Ouédraogo, ancien directeur de la Télévision nationale du Burkina, ancien ministre de l’Information et surtout initiateur de cet évènement. Un hommage rendu également aux ministres qui se sont succédé au département de la Communication et qui ont œuvré à perpétuer cette initiative et à la faire grandir.

Il faut noter que le président d’honneur de cette 20e édition n’était autre que Moustapha Thiombiano, fondateur de la première radio privée en Afrique en FM.

C’est ainsi que rendez-vous a été donné en 2018 pour la 21e édition.

Antoine BATTIONO

PROPOS DE LAUREATS

Mathias Drabo, cadreur à la RTB/Télé

« Je remercie le FONAENF »

« Je suis très heureux d’avoir remporté ce prix. Je remercie le FONAENF parce que c’est grâce à ce fonds que j’ai pu effectuer une sortie de dix jours qui m’a permis de réaliser l’œuvre qui me fait gagner le super Galian. Nous avons fait les quatre coins du Burkina, de Bobo-Dioulasso à Dori en passant par Fada N’gourma et Gaoua. J’irai investir l’argent que j’ai gagné dans la parcelle qui m’a été attribuée. »

Windendé Gédéon Sawadogo, photojournaliste au journal Le Quotidien

« J’ai pris la photo au bon moment »

« J’ai remporté ce prix en présentant une photo sur la lutte traditionnelle. Et pour terrasser un adversaire, tout se passe en quelques poignées de secondes et j’ai pu prendre la photo au bon moment. C’est-à-dire au moment où l’un des lutteurs terrassait l’autre. L’image est nette et bien cadrée. Je voudrais donc rendre grâce à Dieu. Je suis heureux et je dédie ce prix à tous les photojournalistes et à l’équipe du journal "Le Quotidien". »

Joseph Haro, journaliste à Sidwaya

« J’ai rencontré des prisonniers pour qu’ils décrivent leurs conditions de détention »

« Mon reportage a consisté à faire le tour de quatre prisons du Burkina Faso, à savoir celles de Fada N’gourma, Bobo-Dioulasso, Koudougou et Ouagadougou. J’ai rencontré des prisonniers pour qu’ils décrivent leurs conditions de détention. J’ai également échangé avec les responsables de ces prisons pour qu’ils expliquent les problèmes qu’ils rencontrent dans l’exercice de leurs fonctions. Je remercie Dieu parce que c’est lui qui a permis que je remporte ce prix. Je dis aussi merci à l’ensemble des responsables des Editions Sidwaya parce que ce sont eux qui ont donné leur accord pour que je puisse réaliser ce sujet. Je remercie l’ensemble des collègues qui ont contribué à améliorer l’œuvre. »

Propos recueillis par A.B

