SEMAINE DE RAOGO

COUP DE QUEULE

Haro sur les voleurs de femmes !

Un voleur de femme a échappé à un lynchage à Bittou. Selon le quotidien d’Etat Sidwaya qui en parle, un jeune s’est rendu en pleine nuit au domicile d’un habitant de la localité, pour de sales besognes avec la femme de ce dernier en son absence (pour des raisons professionnelles). Mais mal lui en a pris, puisqu’il a été pris la main dans le sac. Il a eu la vie sauve grâce à l’intervention des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) qui l’ont conduit à la gendarmerie pour la suite des enquêtes. C’est à se demander si certains n’ont pas totalement perdu le sens de la morale. Courtiser la femme d’autrui est déjà un péché voire un délit, se rendre au domicile de ce dernier dans l’intention d’avoir des relations intimes avec sa femme, c’est s’exposer à un lynchage. En attendant que l’enquête nous situe sur le sort qui sera réservé à ce jeune, haro sur les voleurs de femmes !

COUP DE CŒUR

Chapeau bas à la SONAGESS !

Fermés depuis un bon moment à cause de l’insécurité, les locaux de la SONAGESS Djibo ont rouvert leurs portes le 22 avril dernier. Quand on sait que les habitants de cette localité souffrent le martyre à cause de l’hydre terroriste, on ne peut que saluer cette décision de la SONAGESS. Elle est d’autant plus salutaire que les populations pourront désormais se procurer le sac de maïs de 50kg au prix de 6000 F CFA. Vivement que la SONAGESS puisse garder ouverts et le plus longtemps possible, ses locaux de Djibo. En attendant que les autres localités sous l’emprise terroriste puissent aussi bénéficier des services de la SONAGESS, chapeau bas à la SONAGESS Djibo !