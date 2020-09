GESTION DU COVID-19 AU BURKINA  

Le Premier ministre, Christophe Marie Joseph Dabiré, a présidé, dans la matinée du 22 septembre 2020, à Ouagadougou, la cérémonie d’ouverture du Forum national sur le Covid-19. Organisée par le Comité national de gestion de la crise de la pandémie de Covid-19 (CNGCP), cette rencontre se voulait une tribune pour remobiliser les forces vives de la Nation afin d’intensifier la lutte contre la maladie à coronavirus.

Depuis quelques jours, voire quelques mois, bien des Burkinabè ont relâché dans l’observation des mesures-barrières édictées pour lutter contre le coronavirus. Cela semble alerter les autorités politiques, encore plus le Comité national de gestion de la crise de la pandémie de Covid-19. Quoi de plus normal quand on sait que depuis le 20 septembre, les cas se sont multipliés, envoisinant les 650 nouveaux cas et 56 décès. C’est pour remobiliser les forces vives de la Nation afin d’intensifier la lutte contre la maladie à coronavirus, que le Comité national, sous la présidence du Premier ministre, a organisé, le 22 septembre dernier, un forum national sur le Covid-19. Placé sous le thème « Remobiliser la Nation entière pour intensifier la riposte face au Covid-19 et apprendre à vivre avec », ce forum a réuni des coutumiers, des gouverneurs et des groupements socio-professionnels. C’est le Premier ministre, à l’instar des différentes session du Comité national de gestion de la crise et de la pandémie de Covid-19 (CNGCP), qui en a présidé l’ouverture. Dès l’entame de son propos, le chef du gouvernement a rappelé les conséquences de cette pandémie sur la vie au Burkina. Il a, entre autres, relevé l’enchevêtrement des conséquences sociales, économiques et géostratégiques. Ce qui a justifié, selon le Premier ministre, les mesures qui avaient été prises par son gouvernement pour réagir face à l’avancée du virus au Burkina Faso.

« Au cours de ce forum, il y a eu la présentation du Comité national de lutte contre le Covid-19 »

Si ces mesures ont pu un tant soit peu ralentir la propagation de la maladie, Christophe Marie Joseph Dabiré regrette, par contre, le relâchement actuellement observé au niveau de ses compatriotes, vu la reprise de la vie économique et sociale. C’est donc tout le sens de ce forum pour jeter les bases d’une autre approche plus participative dans la lutte contre le Covid-19 en impliquant de façon accrue, les forces vives de la Nation. D’où la proposition d’une feuille de route par la CNGCP « pour coordonner les actions de lutte, à tous les niveaux d’intervention ». Ce forum donc, pour « soumettre le plan national de réponse à la crise du Covid-19 », a en croire le PM. Approuvé par le président du Faso, Roch Kaboré et présenté lors d’un séminaire gouvernemental, foi de Christophe Marie Joseph Dabiré, ce plan de riposte, au cours de ce forum, « sera exposé aux forces vives afin qu’ensemble, nous trouvions les voies et moyens pour le mettre en œuvre », a-t-il justifié. Pour lui, cette approche permettra d’éviter la catastrophe annoncée et ce forum, pour lui, a pour but de « remobiliser les acteurs afin de maintenir la vigilance face à la maladie et apprendre à vivre avec ». Au-delà des raisons sus-citées pour justifier ce forum, le Premier ministre pense aussi que l’une des raisons est le constat « d’un scepticisme ambiant doublé d’un relâchement dangereux dans l’inobservation des mesures-barrières ». Le chef du gouvernement pense que la levée de certaines mesures de restriction de liberté, « a probablement été mal interprétée. De ce fait, les compatriotes ont renoué avec tous les comportements proscrits », s’est-il inquiété. L’objectif de ce forum, présenter un plan national de la lutte contre la pandémie à ces acteurs sus-mentionnés, afin « de s’assurer de leur pleine adhésion », a fait savoir le colonel-major Naba Théodore Palé, secrétaire exécutif du CNGCP. Ce dernier a indiqué que 6 axes seront développés en vue de susciter cette adhésion de la communauté burkinabè. « Au cours de ce forum, il y a eu la présentation du Comité national de lutte contre le Covid-19, le plan de réponse engendré par la crise et l’engagement communautaire à travers des échanges », a ajouté Naba Théodore Palé.

Boureima KINDO